Cesano Maderno tir incastrato via Artigiani (Foto by Cristina Marzorati)

Cesano Maderno: danni e manovre in via Artigiani, tir “salvato” dalla polizia locale Si è incastrato con il tir in via Artigiani a Cesano Maderno, ha danneggiato un’auto e abbattuto una recinzione. L’autista è stato multato per non avere rispettato la segnaletica e poi scortato in sirena dalla polizia locale fino a destinazione.

È stato multato per non avere rispettato la segnaletica e poi scortato in sirena dalla polizia locale fino a destinazione. Protagonista suo malgrado l’autista di un tir con targa slovacca vittima ancora una volta del navigatore satellitare che l’ha fatto incastrare nel budello di via degli Artigiani a Cesano Maderno. È successo lunedì mattina intorno alle 8.30.

L’uomo doveva raggiungere una ditta di via Novara, ha mancato l’uscita di Baruccana per il percorso dei mezzi pesanti e si è infilato nella zona residenziale di via Artigiani.

Qui nel tentativo di svoltare ha centrato un’auto parcheggiata, poi cercando di uscirne in retromarcia ha abbattuto una recinzione privata. La chiamata alle forze dell’ordine è partita dai dipendenti Gelsia.

I vigili intervenuti l’hanno guidato nelle manovre e poi lo hanno scortato in sirena, quando serviva anche contromano, fino alla ditta che abitualmente fornisce agli autisti le coordinate esatte per effettuare le consegne. Ma non di rado viene tradita dai navigatori satellitari, nonostante la segnaletica.

