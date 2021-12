Cocaina tra Cesano Maderno e Montepulciano: trovati oltre 6 chili di cocaina I militari della compagnia di Desio hanno arrestato un uomo di 32 anni per detenzione a fini di spaccio. Nell’appartamento che occupava trovati anche 70mila euro. In precedenza i colleghi toscani avevano intercettato il fratello dell’arrestato, anche lui trovato in possesso di droga

Tre chili di cocaina, sostanza da taglio e contanti per 70mila euro. I Carabinieri della Compagnia di Desio li hanno trovati durante una perquisizione domiciliare ai danni di albanese di 32 anni domiciliato in quel di Cesano Maderno. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio.

I militari hanno effettuato un controllo nel suo appartamento e hanno rinvenuto tre panetti sigillati per complessivi tre chilogrammi di cocaina, ma anche, appunto la sostanza da taglio usata per confezionare le dosi e anche una ingente somma in denaro, 70mila euro, sequestrata perchè ritenuta frutto di precedenti operazioni di spaccio. L’uomo è stato portato in carcere a Monza.

Si tratta di un’operazione congiunta tra i carabinieri di Cesano Maderno e di Montepulciano nella quale gli arresti in flagranza sono stati due: nei guai, infatti, in realtà sono finiti due fratelli albanesi di 30 e 32 anni, trovati in possesso di oltre 6 kg di cocaina.

Tutto ha inizio durante un controllo all’uscita dell’A1 di Chiusi, dove i Carabinieri di Montepulciano procedono a fermare il più giovane dei due fratelli, solo alla guida della propria auto.

Inizialmente dal controllo nulla emerge di irregolare, salvo che il particolare nervosismo dell’uomo che viene quindi accompagnato in caserma. Lì, durante l’ispezione della macchina viene notato un vano segreto e artigianale posto sotto la leva del cambio ed apribile solo con un apposito meccanismo elettronico, dove all’interno vengono ritrovati e sequestrati 3,5 kg di cocaina.

Per l’uomo scatta subito l’arresto, ma l’approfondimento immediato consente di individuare il luogo da cui il soggetto era partito poco ore prima del suo controllo: un appartamento nel cuore della Brianza, a Cesano Maderno.

Qui interviene l’Arma di Cesano che, individuato l’appartamento di interesse, effettua una perquisizione di iniziativa trovandovi all’interno il fratello 32enne e soprattutto altri 3 kg di cocaina, materiale per il confezionamento e oltre 70 mila € in contanti.

Così anche per l’uomo sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Entrambi sono ristretti rispettivamente presso le case circondariali di Siena e Monza, in attesa di rispondere alle rispettive Autorità Giudiziarie.

