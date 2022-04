Paperelle in corsa in una delle passate edizioni (Foto by Attilio Pozzi)

Cesano, duemila paperelle nel Seveso per la regata benefica e tradizionale del Lions Club La regata di paperelle di gomma partirà domenica 10 aprile alle 16, dagli argini nei pressi della stazione ferroviaria di Cesano. L’arrivo sarà invece in piazza Arrigoni, alle 16.30. L’ordine con cui le paperelle giungeranno al traguardo attribuirà i premi in palio.

Allegre e benefiche, pronte a nuotare di domenica. Il fiume Seveso accoglierà nuovamente la regata solidale delle duemila paperelle di gomma. Torna con la sua settima edizione la “Regata Lions”, manifestazione che intende promuovere l’attenzione all’ambiente ed alle sue bellezze naturali (le paperelle verranno tutte recuperate) e al tempo stesso perseguire uno scopo benefico.Ormai un appuntamento che è tradizione, quest’anno per sostenere l’impegno del Lions Club Cesano Maderno Borromeo nei confronti di un service di pet therapy, rivolto agli anziani ospiti della casa di riposo al Villaggio Snia. L’evento è organizzato con Gruppo scout Cesano Maderno, associazione FiumeVivo Onlus, Lions Club Seregno Aid e Gruppo solidarietà Africa. La regata di paperelle partirà domenica 10 aprile alle 16, dagli argini nei pressi della stazione ferroviaria di Cesano. L’arrivo sarà invece in piazza Arrigoni, alle 16.30. L’ordine con cui le paperelle giungeranno al traguardo attribuirà i premi in palio. Per l’occasione sarà presente anche la fanfara dei Bersaglieri. La regata andrà anche in diretta sul sito paperellelions.it e sui canali social degli organizzatori.

