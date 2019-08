Ceriano Laghetto, imbrattato il dipinto della Madonna del Santo Rosario Imbrattata a Ceriano Laghetto l’immagine sacra della Madonna del Santo Rosario. Il vicesindaco Cattaneo: «Reagiremo, ne faremo una più bella»

La notizia l’ha data su facebook il vicesindaco Dante Cattaneo. Il dipinto sacro della Madonna del Santo Rosario, in Curt del doss, in via laghetto, in centro del paese, è stata imbrattata da ignoti con della vernice rossa proprio alla vigilia della sua festa.

«Reagiremo -ha postato il vicesindaco sui social invocando per i responsabili se non la giustizia umana almeno quella divina- ne realizzeremo una più grande e più bella»

