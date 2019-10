Cercano di vendere il nuovo iPhone e profumi di marca: è una truffa, foglio di via da Muggiò Denuncia e foglio di via da Muggiò per due quaratenni che hanno girato tre bar cercando di piazzare il nuovo iPhone 11 e profumi di marca. Ma era una truffa.

Volevano vendere l’ultimo modello di iPhone 11, appena uscito, a 700 euro. Ma era un falso e non funzionava nemmeno. I due venditori, entrambi quarantadueenni di origine napoletana, sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Muggiò, con l’accusa di tentata truffa. Nei loro confronti, è stato emesso anche un foglio di via. I due napoletani, “pendolari della truffa” , hanno tentato il colpo in tre diversi bar della città, prima di essere fermati dai militari mercoledì sera in via Italia. Secondo il racconto dei testimoni, entravano nei bar e proponevano l’acquisto dei loro prodotti ai commercianti e ai clienti. Si presentavano come venditori, pronti a proporre dei veri affari. Oltre all’iPhone, hanno tentato di vendere anche dei profumi, spacciandoli come prodotti di marca. Non sono riusciti a convincere nessuno. Quando sono stati fermati dai carabinieri, avevano anche numerosi gratta e vinci per un valore totale di mille euro. Gli investigatori stanno facendo degli accertamenti sulla provenienza e l’autenticità dei tagliandi. Non è chiaro infatti se siano stati rubati. In questo caso, scatterebbe per loro anche l’accusa di ricettazione.

Prima di arrivare a Muggiò, erano stati a Udine, dove avevano tentato di vendere i medesimi prodotti. Anche in quel caso, erano stati sorpresi dai carabinieri che li avevano denunciati a piede libero. Anche in quel caso i due avevano ricevuto un foglio di via dalla città.

