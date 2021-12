Centro analisi di Lesmo, ancora attesa per l’attivazione del servizio prelievi: «Speriamo a gennaio» La struttura sanitaria di via Marconi non sta fornendo la prestazione poiché manca il benestare dell’Ats di Monza e Brianza. Iil presidente di Bianalisi Giuliano Caslini: «Speriamo che attorno al 10 o 15 gennaio si possa operare con tutte le necessarie autorizzazioni».

Gli esami del sangue a Lesmo si potranno effettuare forse solo dal 2022. C’è ancora da aspettare almeno un altro mese per attivare il servizio prelievi al centro Bianalisi. La struttura sanitaria di via Marconi, che tutti conoscono anche come Diagnosi-x, da quando ha cambiato proprietà, la scorsa estate, non sta più fornendo la prestazione poiché manca il benestare dell’Ats di Monza e Brianza.

A spiegare la situazione ci ha pensato il presidente di Bianalisi Giuliano Caslini. « L’istanza di apertura è stata presentata alla Ats Mb ed a giorni ci sarà la verifica ispettiva. Appena avvenuta dovremo attendere la conseguente delibera autorizzativa. Speriamo che attorno al 10 o 15 gennaio si possa operare con tutte le necessarie autorizzazioni» ha fatto sapere il dirigente.

Nonostante l’impegno da parte di Bianalisi per far partire o meglio far ripartire il sistema dei prelievi del sangue, sospeso ormai da settembre, manca ancora il placet indispensabile dell’azienda territoriale sanitaria. Intanto, numerosi cittadini di Lesmo, Camparada e Correzzana, per ovviare al problema, si sono rivolti ad altri centri e laboratori del circondario tra Arcore, Usmate-Velate e Biassono.

Bianalisi fornisce servizi di diagnostica come ecografie, lastre, mammografie e risonanze magnetiche. Segno che la volontà è di investire in maniera importante sul centro medico rilevato da pochi mesi, dotandolo di strumentazioni sempre più all’avanguardia.

