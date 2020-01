Celo, ma soprattutto manca? Come avere le figurine storiche degli album del CittadinoMB I lettori lo chiedono: ecco come acquistare le figurine storiche per completare gli album che il Cittadino ha dedicato a Monza, Seregno, Lissone, Cesano Maderno, Vimercate.

“Ho fatto l’album del Cittadino delle figurine storiche, ma ne mancano: come posso fare?”. Numerose le domande dei lettori per sapere come acquistare le figurine storiche per completare gli album di Monza e della Brianza: Monza, Seregno, Lissone, Cesano Maderno, Vimercate.

Sì, le figurine sono acquistabili singolarmente in redazione: le figurine di Monza sono già disponibili, mentre quelle di Lissone, Seregno, Cesano Maderno e Vimercate lo saranno dal mese di febbraio. Costano 0,50 centesimi l’una. Il Cittadino è in via Damiano Chiesa 3 a Monza. Per info: 039 2159611.

A Vimercate era stata ricercatissima la figurina numero 66, l’introvabile immagine di piazza San Michele, a Oreno, fotografata negli anni Settanta. Il Cittadino l’ha pubblicata sul numero del 14 dicembre 2019.

Album figurine storiche Il Cittadino

