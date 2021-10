C’è solo la domanda degli alpini all’avviso pubblico per gestire la baita di Capriano di Briosco Per gestire la baita di Capriano di Briosco, agli uffici comunali, al termine dell’apertura dell’avviso pubblico, è arrivata solo la domanda del Gruppo alpini.

Il Gruppo Alpini Capriano è stato l’unico sodalizio a rispondere all’avviso pubblico indetto dal Comune per la concessione in uso dell’immobile sito in via Monte Ortigara 3. Ovvero la baita che l’associazione ha costruito sul terreno comunale che il municipio gli aveva fornito gratuitamente tramite una convenzione trentennale. Nel bando sono richiesti al soggetto assegnatario un’apertura quotidiana della struttura per almeno tre ore la mattina e altrettante il pomeriggio, l’organizzazione di almeno due iniziative al mese senza scopo di lucro aperte alla comunità, rivolte alle categorie dei giovani, degli anziani o dei disabili. Il Comune di Briosco si riserva inoltre di poter utilizzare la struttura per particolari esigenze, eventi, manifestazioni per un massimo di trenta giorni all’anno. La nuova convenzione avrà una durata più limitata, resterà valida solo sei anni. Il progetto presentato dal Gruppo Alpini Capriano nei prossimi giorni sarà valutato da un’apposita commissione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA