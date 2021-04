C’è anche il glicine di Seregno tra le star social della primavera 2021 C'è anche il glicine di Seregno tra le star dei social della primavera 2021. La pianta adorna il pergolato tra via Stoppani e via San Vitale, accanto al parco di Santa Valeria.

Le visite al giardino di Villa Bardini a Firenze sono soggette alle restrizioni dovute alla pandemia, ma una webcam puntata sul pergolato consente a tutti di assistere in diretta alla fioritura del glicine che affaccia sul panorama della città. A Milano passeggiando lungo la Martesana, o semplicemente facendo quattro passi a Casina de’ Pomm in via Melchiorre Gioia, si possono ammirare incantevoli cascate di glicini. Un fiore che in questo periodo dell’anno torna a spopolare sui social e che, in pochi, rinunciano ad osservare nel pieno del suo splendore. Un fascino che è decisamene di tendenza anche musicale: il glicine fa da sfondo al videoclip e dà il titolo alla nuova hit di Noemi.

GUARDA Nel 2019 la star in via della Birona a Monza (con il glicine selvaggio dell’ex Borsa nel cuore)

Il glicine di Seregno

Paesi e città si tingono delle sfumature dal viola più inteso fin quasi al bianco. Molteplici le fioriture in Brianza, per lo più di tipo ornamentale per giardini e parchi, ma resiste al tempo il glicine spontaneo in angoli verdi incontaminati e che colpisce per colore e profumo. Tra quelli che fanno più incetta di cuoricini e like sui social c’è da diversi anni il pergolato di Seregno, creato tra via Stoppani e via San Vitale.



Uno scorcio mozzafiato che anche ad aprile 2021 lascia tutti a bocca aperta, accanto al parco di Santa Valeria. Una cascata di colore che in pieno centro città regala un tocco fiabesco che in questo periodo non può che fare bene agli occhi e all’anima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA