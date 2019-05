Cavenago Brianza: una fiaccolata per ricordare Gabriele di Guida, morto in un incidente sul lavoro Una fiaccolata per ricordare Gabriele di Guida a un mese dall’incidente sul lavoro che gli è costato la vita a 25 anni. È in programma giovedì 9 maggio alle 20.30 a Cavenago di Brianza.

Una fiaccolata per ricordare Gabriele di Guida a un mese dall’incidente sul lavoro che gli è costato la vita a 25 anni. È in programma giovedì 9 maggio alle 20.30 a Cavenago di Brianza, dove il giovane viveva, dalle 20.30 insieme alla famiglia e ai colleghi di lavoro. Una iniziativa nata spontaneamente sostenuta anche dai sindacati Fim Cisl e Fiom Cgil, presenti per vicinanza ma anche per continuare a tenere alta l’attenzione sul tema della salute e della sicurezza sul lavoro.

L’appuntamento è in piazza Libertà, dove ha sede il Comune, per percorrere le vie principali della città.

Gabriele di Guida era rimasto vittima il 10 aprile di un infortunio sul lavoro alla Silfa Metal Packaging di Sulbiate. Una settimana dopo la parrocchia San Giulio a Cavenago non era riuscita ad accogliere le centinaia di persone intervenute per i funerali: tutti avevano indossato una pettorina con la scritta “Ciao Gabry”.

Cavenago Funerale Gabriele Di Guida

(Foto by Fabrizio Radaelli)

