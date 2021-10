“Castagnata degli Alpini” con il gruppo di Macherio e la Sagra con le Penne nere di Albiate

Doppio appntamento, la prima si terrà sabato 23 ottobre nell’area di via Volta all’angolo con via Fratelli Cervi. La seconda domenica 24 ottobre, dalla mattina sino al tardo pomeriggio in piazza Grandi.