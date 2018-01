Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

CasaPound in piazza Carrobiolo a Monza (Foto by Federica Fenaroli)

CasaPound torna in piazza a Monza nel Giorno della memoria Il banchetto di CasaPound a una settimana dai disordini a Monza in piazza Carrobiolo, dove nella notte sono comparse scritte antifasciste, anche sulla facciata della chiesa.

Gli attivisti di CasaPound tornano in piazza a Monza a una settimana di distanza dagli scontri al mercato di piazza Cambiaghi: la formazione di estrema destra questa volta ha piazzato un banchetto in piazza Carrobiolo, dove nel corso della notte sono comparse scritte antifasciste.”Fascio infame”, “Fasci m****”, una A anarchica e un “+ fasci morti” direttamente sulla facciata della chiesa. Succede nel Giorno della memoria che ricorda le vittime del nazifascismo: in piazza anche carabinieri e polizia di Stato a tenere sotto controllo la situazione.

Sono passati sette giorni da quando in piazza durante il mercato settimanale del sabato è salita la tensione con il Foa Boccaccio a seguito anche della contrapposizione, la sera prima, per la presentazione di un libro revisionista al Binario 7.

Le scritte sulla chiesa del Carrobiolo

I carabinieri in piazza a Monza

