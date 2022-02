«Carenze igienico sanitarie»: sanzioni per 2.500 euro a un locale di Biassono Il locale pubblico è stato visitato dai carabinieri de Nas che hanno riscontrato: «carenze igienico sanitarie nei piani cottura, congelatori e mensole e la presenza in cucina di salumi privi di etichetta e alcune inadeguatezze strutturali nei locali spogliatoi».

Sanzioni amministrative per 2.500 euro a un locale di Biassono “visitato” dai carabinieri del Nas (Nucleo anti sofisticazioni) di Milano, nel corso dei servizi finalizzati al controllo della “movida” avvenuti con I Carabinieri della Compagnia di Monza.

Secondo quanto comunicato dai militari, sarebbero state accertate: «carenze igienico sanitarie nei piani cottura, congelatori e mensole». Riscontrata inoltre: « la presenza in cucina di salumi pronti per essere somministrati ma privi di etichetta, in violazione degli obblighi di tracciabilità imposti dalla normativa Europea e inadeguatezze strutturali nei locali spogliatoi, per le quali verrà inoltrata comunicazione all’ ATS Brianza».

Nel corso del controllo sono stati identificati 60 clienti, (tutti in possesso di green pass).

© RIPRODUZIONE RISERVATA