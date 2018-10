Carate, si ribaltano in via Trento e Trieste: illesi due ragazzi di 18 e 21 anni

Si sono ribaltati sulle quattro ruote ma se la sono cavata senza un graffio una ragazza di 18 e un ragazzo di 21 anni, che domenica 28 ottobre, nel pomeriggio poco prima delle 15, a Carate Brianza, in via Trento e Trieste, sono stati vittime di uno spettacolare incidente stradale che non ha coinvolto altri mezzi.