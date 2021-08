Carate, lavori alla materna Stanga Busca di Costa Lambro. E il muro di confine diventerà una tela per dipingere Oltre agli interventi per mantenere in buono stato l’edificio c’è un progetto che prevede, tra le altre cose, la realizzazione di murales che faranno da storia guida durante l’attività con i bambini

Lavori in corso alla scuola materna “Marchesa Ida Stanga Busca” di Costa Lambro. Prosegue, in modo spedito, l’intervento di sistemazione e manutenzione del plesso scolastico con sede nella frazione di Carate Brianza. La scorsa settimana è stata sostituita la caldaia con una nuova a condensazione, anche grazie alla possibilità di accedere alle detrazioni d’imposta relative alle opere di efficientamento energetico, sono stati completamenti rimbiancati tutti gli spazi al piano terra anche in virtù delle norme anti-Covid che prevedono spazi puliti e sanificati. Ma il programma dei lavori non finisce qui.

«Siamo fortunati perché il nostro presidente emerito, il signor Piergiorgio Ventura, ci ha lasciato una struttura in ordine e funzionale, con tutto in ottimo stato. Per tenere, però, bella ed aggiornata una struttura occorrono costanti investimenti in opere di manutenzione – ha spiegato il presidente del Consiglio di amministrazione, Luca Cesana -. Oltre ai lavori già eseguiti, abbiamo in essere un progetto di rinnovo degli spazi esterni che sta coinvolgendo diversi punti: la manutenzione dell’intera facciata della scuola che, grazie all’intervento di imbiancatura, pulitura e protezione delle parti in pietra, riporterà all’antico splendore il fabbricato; il muro di confine interno sarà utilizzato come una tela pittorica, creando una serie di murales che daranno colore al nostro giardino e servirà come “storia guida” durante l’attività con i bambini, ci sarà anche una parete di arrampicata “orizzontale” per i nostri piccoli utenti; per l’ideazione delle varie scene ci sta aiutando una giovane di grande talento, Federica Berto. Sta preparando le bozze che poi saranno di fatto disegnate e realizzate sul muro dalle nostre bravissime insegnanti. Le spese preventivate sono per noi impegnative. Parliamo infatti di quasi 30 mila euro, ma siamo riusciti ad affrontarle grazie ai sacrifici fatti negli anni passati che hanno permesso alla scuola di accumulare un buon fondo accantonato proprio in previsione di interventi di questo tipo. Contiamo inoltre di sfruttare i crediti d’imposta attuali, in particolare quello che prevede la detrazione del 90 per cento per la manutenzione delle facciate; abbiamo già sentito la Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza che si è dimostrata disponibile, come sempre, a concederci la cessione del credito risultante in modo da farci recuperare in breve tempo buona parte di quanto anticipato. Anche il Comune di Carate Brianza, con il rinnovo della convenzione, ci ha assicurato un contributo una tantum di 10 mila euro da destinarsi proprio ad interventi come questo».

Progetti ed idee non mancano: «Vorremmo sistemare una porzione di giardino creando un percorso sensoriale, una zona anti trauma per il gioco dei bimbi; avremmo anche bisogno di rinnovare la cucina esistente per renderla ancor più funzionale – ha aggiunto Cesana -, tutte opere per le quali sappiamo già non mancheranno di aiutarci in primis le nostre famiglie che si sono sempre dimostrate pronte a dare una mano e poi tutte le istituzioni caratesi: il Comune, la Bcc, e tutti quelli che apprezzano il lavoro svolto dalle scuole paritarie del territorio e che sanno quanto sia difficile far quadrare i conti offrendo un servizio di eccellenza come il nostro. La nostra scuola, che esiste da più di cent’anni, è bella come e più di allora. E noi vogliamo continuare a mantenerla così, viva e piena di bimbi festosi».

