Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Foto Terraneo)

L’incidente stradale a Carate Brianza (Foto by Foto Terraneo)

Carate, Fiat Panda centra uno scooter: motociclista a terra, arriva l’elisoccorso Attimi di paura per un centauro a Carate Brianza. Nel tardo pomeriggio di giovedì 14, intorno alle 18, uno scooter che viaggiava da Albiate verso Carate è stato centrato da una Fiat Punto all’altezza della rotatoria tra le vie Martin Luther King e Tommaso Grossi.

Attimi di paura per un centauro a Carate Brianza. Nel tardo pomeriggio di giovedì 14, intorno alle 18, un o scooter che viaggiava da Albiate verso Carate è stato centrato da una Fiat Panda all’altezza della rotatoria tra le vie Martin Luther King e Tommaso Grossi. Il guidatore dello scooter, un uomo di 43 anni, è stato sbalzato a terra, tanto che è stato allertato anche l’elisoccorso visto che si temeva il peggio.



Carate Brianza: lo scooter incidentato

(Foto by Foto Terraneo)



La donna a bordo della Panda si è immediatamente fermata, molto scossa. L’elicottero è atterrato nel grande parcheggio che si trova nei pressi della rotonda. Sul posto si sono portate anche un’ambulanza della Croce bianca di Besana, una pattuglia dei vigili urbani di Carate, un mezzo dei carabinieri caratesi. Il centauro non è in pericolo di vita anche se, dai primi soccorsi, sono emerse alcune fratture agli arti inferiori. È stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Carate Brianza.



Carate Brianza: la scena dell’incidente

(Foto by Foto Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA