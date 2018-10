Carate, chiede soldi ai Servizi sociali poi insulta e strattona il sindaco Veggian: 32enne in manette Attimi di tensione in municipio a Carate Brianza. Nella tarda mattinata di venerdì 26 luglio un 32enne residente in città ha strattonato il sindaco Luca Veggian e due agenti della Polizia locale.

Attimi di tensione in municipio a Carate Brianza. Nella tarda mattinata di venerdì 26 luglio un 32enne residente in città ha strattonato il sindaco Luca Veggian e due agenti della Polizia locale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si è presentato poco prima di mezzogiorno negli uffici dei Servizi sociali del palazzo comunale. Ai funzionari pubblici ha chiesto l’elargizione di un contributo economico. Dallo sportello hanno opposto un rifiuto, essendo la richiesta non dovuta per mancanza di requisiti. Nei paraggi si trovava il sindaco Luca Veggian che, vista la situazione di tensione, ha cercato di calmare il caratese. Purtroppo per il primo cittadino, il 32enne non ha voluto sentire ragioni: ha iniziato a insultare e a strattonare il sindaco. Immediati sono scattati i soccorsi a Veggian: due agenti della polizia locale sono intervenuti in sue difesa, finendo però anche loro strattonati dal caratese imbufalito.

A questo punto è stato necessario l’intervento dei carabinieri della stazione di Carate che hanno bloccato l’uomo e lo hanno accompagnato in caserma dove è stato arrestato con l’accusa di tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale. Per lui anche una denuncia per oltraggio.

