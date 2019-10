Carate Brianza: suona l’allarme, soccorsi per due volte alla scuola media Due interventi in un giorno martedì per vigili del fuoco e carabinieri alla scuola media di via Moscatelli a Carate Brianza per l’allarme antincendio in funzione.

Due interventi in un giorno martedì per vigili del fuoco e carabinieri alla scuola media di via Moscatelli a Carate Brianza. L’intervento si è reso necessario nel tardo pomeriggio quando l’allarme antincendio ha cominciato a suonare. Per scongiurare pericoli si sono attivati i soccorsi per le necessarie verifiche, mentre i ragazzi impegnati in attività dopo la scuola sono tornati a casa con i genitori. Dopo l’esito negativo dei primi controlli, è stato necessario un secondo intervento in tarda serata per un allarme di nuovo in funzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA