Carate Brianza: il ghiaccio alle Grotte di Realdino (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Carate Brianza: stalattiti di ghiaccio alle Grotte di Realdino, magiche grazie a Burian Stalattiti di ghiaccio nella Grotte di Realdino a Carate Brianza: le basse temperature di inizio settimana, effetto dei venti siberiani, hanno rinnovato lo scenario suggestivo, ammirato e fotografato da residenti e visitatori.

Uno spettacolo della natura affascinante e da lasciare tutti a bocca aperta. Le temperature di questo inizio settimana hanno rinnovato uno scenario suggestivo alle celeberrime Grotte di Realdino di Carate Brianza, nelle cui cavità si sono formate le stalattiti che rendono il paesaggio da favola.

In via di Costa Lambro, a due passi dal fiume, l’effetto “Burian” sulla Brianza è anche questo: le temperature sotto lo zero hanno prodotto un effetto che la gente del luogo e molti visitatori ammirano e fotografano.

I coni appuntiti di ghiaccio rappresentano nella stagione fredda un autentico spettacolo naturale, ma alle Grotte di Realdino, ed in particolare nelle ultime 24 ore, la visione è davvero magica.



