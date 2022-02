Carate Brianza, Sergio Rossi va in pensione dopo 47 anni da capo distaccamento dei vigili del fuoco volontari Dopo 47 anni nei vigili del fuoco, Sergio Rossi lascia la guida da capo distaccamento di Carate Brianza.

«Mi prendo un temporaneo riposo – queste le sue parole - È stato un periodo molto lungo e molto bello, in cui l’apporto di tutti è stato fondamentale. Un capo distaccamento non può fare nulla senza gli altri, senza tutti i volontari, senza il contributo di tutta la squadra. Certamente con grande trasporto, fra i momenti più significativi, sono impressi nella mente gli interventi per i terremoti del Friuli del 1976 e dell’Irpinia del 1980 e tante altre circostanze sui cui siamo intervenuti. Nulla di quanto fatto può essere mai dimenticato. Certamente, nel tempo, molte cose sono cambiate, sotto alcuni aspetti anche non in meglio. I vigili del fuoco, un amore ereditato dal papà, e che coinvolge tutta la famiglia, rimarranno sempre nel mio cuore. Sono stati anni intensi, impegnativi di servizio agli altri e al territorio, dove ciascuno, nessuno escluso, ha concorso con il proprio impegno anche sacrificando altre cose proprio per lo spirito di servizio e di aiuto».

L’amministrazione comunale, nella persona del sindaco Luca Veggian, ha portato il proprio ringraziamento domenica scorsa: «Uomini tutti d’un pezzo come l’architetto Sergio Rossi non vanno mai in pensione, ma, utilizzando un linguaggio militaresco, possiamo dire che è andato in “riserva” - queste le parole del primo cittadino -. Domenica abbiamo salutato il capo distaccamento dei Vigili del fuoco di Carate Brianza. Una persona che si è sempre impegnata instancabilmente, mettendosi a disposizione della cittadinanza e del prossimo, sacrificando talvolta anche il proprio tempo privato per il bene della comunità. Uno spirito di servizio encomiabile di cui tutta Carate è fiera e riconoscente. Con l’occasione ringraziamo anche tutti i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Carate Brianza per la preziosa opera che svolgono costantemente nel territorio. Al capo distaccamento Sergio Rossi vanno i nostri auguri, unitamente alla nostra grande stima».

Attualmente il distaccamento di Carate può contare su una cinquantina di vigili del fuoco volontari, di cui un paio di unità sono donne, un lavoro importante sul territorio.

A nominare il successore di Rossi sarà il comandante dei vigili del fuoco di Monza.

