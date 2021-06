Carate Brianza: riconoscimento del Comune ai negozi e alle attività storiche Si possono presentare fino alle 12 dell’11 giugno le domande per ottenere il riconoscimento di ”Negozio storico” o ”Attività storica” a Carate Brianza.

Per riconoscere e valorizzare i luoghi storici della produzione e del commercio locali, l’amministrazione comunale di Carate Brianza ha istituito per le attività economico produttive il riconoscimento della qualifica di “Negozio storico” da attribuire agli esercizi commerciali che operano nell’ambito della vendita al dettaglio e di “Attività storica” per le attività di produzione industriale, artigianale o artistica, di forniture servizi e operanti nella somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, ecc).

Per ottenere il riconoscimento, come precisato sul sito ufficiale del comune di Carate Brianza, le attività devono essere in possesso del requisito di “conservazione dell’attività, per un periodo non inferiore ai 30 anni, senza interruzioni superiori ai 12 mesi, a prescindere dall’ubicazione, ferma restando la permanenza sul territorio comunale, o da eventuali sub ingressi per atto tra vivi o mortis causa”.

Le domande devono essere presentare entro e non oltre le ore 12 dell’11 giugno 2021. Ai negozi che riceveranno questo titolo verrà consegnato un attestato. Verranno, inoltre, iscritti al Registro Comunale dei “Negozi Storici” e delle “Attività Storiche” del Comune di Carate Brianza, che verrà istituito presso l’Ufficio Attività Economico Produttive.

