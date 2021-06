Carate Brianza premia i negozi e le attività storiche della città Appuntamento domenica in Villa Cusani: negozi e attività storiche saranno iscritti al Registro cittadino.

Domenica 27 giugno, in Villa Cusani, l’amministrazione comunale consegnerà i riconoscimenti ai titolari di “negozi storici” e “attività storiche”.

Il premio verrà consegnato alle attività in possesso del requisito di conservazione dell’attività, per un periodo non inferiore ai 30 anni, che hanno presentato domanda per tempo. Le realtà premiate verranno, inoltre, iscritte al Registro Comunale dei “negozi Storici” e delle “attiviità Storiche” del Comune di Carate Brianza, che verrà istituito presso l’Ufficio Attiviità Economico Produttive.

La cerimonia, in programma a partire dalle 18, fa parte della rassegna di eventi “E…state a Carate”, con un ricco calendario di appuntamenti che terrà compagnia ai caratesi durante tutto il periodo estivo con iniziative coinvolgenti che avranno luogo in Villa Cusani, alla Basilica di Carate e tra le piazze e le vie del centro storico.

