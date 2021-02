Carate Brianza, parco delle Fontanelle sotto i ferri contro gli allagamenti

Sono in corso i lavori urgenti per la messa in sicurezza del parco delle Fontanelle: predisposti tre interventi per prevenire gli allagamenti tra Carate Brianza e Verano, anticipo di un progetto più ampio che dovrebbe essere risolutivo per ridurre il rischio idrogeologico.