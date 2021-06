Carate Brianza: messa in sicurezza dell’attraversamento di via Milano, lavori a luglio Sono previsti nel mese di luglio i lavori per la messa in sicurezza del passaggio pedonale di via Milano a Carate Brianza, teatro nel 2019 di un incidente mortale.

A breve partiranno i lavori per mettere in sicurezza il passaggio pedonale di via Milano, dove nel novembre del 2019 un pedone venne travolto da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’avvio dei lavori, spiega l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Terraneo, è previsto per il mese di luglio.

Il progetto prevede la realizzazione di un rialzo di carreggiata per rallentare la velocità dei veicoli in corrispondenza dell’intersezione con via Genova.

«Sarà steso un conglomerato bituminoso con rampe di accesso lunghe 2 metri - ha precisato Terraneo - Verranno adeguati i marciapiedi esistenti e integrati con sistemi di indicatori tattili a terra per persone con disabilità visiva». Nuova anche l’illuminazione. Il costo dell’opera è di 47mila euro.

