Carate Brianza, in fiamme il tetto di una abitazione: cani portati in salvo L’incendio, per cause in via di accertamento, è scoppiato giovedì in mattinata. Sul posto presenti numerosi mezzi dei vigili del fuoco. Colonna di fumo visibile da distanza, non ci sarebbero feriti né intossicati.

Numerosi mezzi dei vigili del fuoco provenienti da Monza, Seregno, Desio e Carate Brianza si sono portati giovedì 2 dicembre in mattinata a Carate Brianza, in via Aadamello, dove, per cause in via di accertamento, ha preso fuoco una vasta porzione di tetto di una abitazione. Non ci sarebbero feriti né intossicati. I vigili del fuoco intervenuti sarebbero riusciti a portare in salvo anche alcuni cani. La fitta colonna di fumo è visibile da distanza e le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso.

Carate, incendio tetto in via Adamello

