Carate Brianza: i vigili del fuoco salvano un gattino intrappolato in un’auto fuori dalla scuola Da Vinci

I primi miagolii si sono sentiti fin dalla mattina e solo col passare delle ore i passanti hanno individuato l’origine in un’auto parcheggiata all’esterno dell’istituto Da Vinci di Carate Brianza. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 11.30 insieme alla polizia locale e hanno lavorato per oltre due ore e mezza per riuscire a salvare il gattino intrappolato nella Mini Countryman di proprietà di una professoressa impegnata negli esami di maturità. Allertata dalle forze dell’ordine ha aperto le portiere e il vano motore e poi ha proseguito la sua sessione.



Per la conformazione dell’auto, i pompieri hanno tentato diverse strade per arrivare al gattino: hanno provato a sollevare l’auto con dei cuscinetti, ma soprattutto hanno lavorato con aria compressa e uno spruzzino per far muovere l’animale verso un varco. Ci sono riusciti quando l’hanno portato verso una sospensione e da lì l’hanno potuto afferrare. Ripulito e rifocillato, è stato affidato alla donna che ha dato l’allarme.



