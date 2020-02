Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Carate Brianza: chiuso bar ancora aperto alle 19, violava l’ordinanza anti Coronavirus I carabinieri lunedì sera hanno chiuso un bar a Carate Brianza per non aver rispettato l’orario imposto dalle misure anti Covid-19: era ancora aperto alle 19.

I carabinieri lunedì sera hanno chiuso un bar a Carate Brianza per non aver rispettato l’orario imposto dalle misure anti Covid-19, che prevede la chiusura per bar e pub dalle 18 alle 6. Il bar-tabacchi era ancora aperto alle 19 e i militari hanno proceduto alla chiusura forzata: all’interno c’erano quattro clienti.

Il titolare, cittadino cinese residente ad Arcore, verrà deferito in stato di libertà e rischia fino a 3 mesi di arresto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA