Carate Brianza, annullata e rinviata la Notte bianca dello Sport (e non solo): è polemica

Annullati due appuntamenti conclusivi di “E…state a Carate”, la rassegna di appuntamenti estivi organizzata dal Comune in collaborazione con diverse associazioni e realtà del territorio. La “Notte bianca dello Sport” in programma sabato 18 settembre e l’evento “Fontane danzanti e Festival Street Food” inizialmente calendarizzato per il weekend dal 24 al 26 settembre saranno entrambi rinviati alla prossima primavera-estate.

Resta invece confermato l’appuntamento con la finale della 35esima edizione “Cantabrianza-Voci nuove in tour”, in programma domenica 26 settembre.

“Le disposizioni Covid impediscono di organizzare gli eventi così come li avevamo pianificati, per questo abbiamo deciso di posticiparli”, ha spiegato il sindaco Luca Veggian.



Sul tema si è espresso il capogruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, Luca Riva: “Siamo passati da “E...state a Carate” a “E...state a casa”. È clamorosa la cancellazione della “Notte bianca dello Sport” anche per il fatto che abbiamo un campione olimpico che è di Carate. Forse avendo fatto fuori l’assessore allo Sport (Frigerio), che aveva in mano tutta l’organizzazione, non sono stati in grado di completare l’opera? La scusa del Covid è sicuramente poco credibile”, ha commentato Riva.

