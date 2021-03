carate: gelso danneggiato via lombardia (Foto by Signorini Federica)

Carate Brianza: anche il comitato ciVitaVerde ha sporto denuncia per i danni al gelso secolare di via Lombardia Anche il comitato ciVitaVerde ha sporto denuncia e querela per il danneggiamento subito dal gelso secolare di via Lombardia a Carate Brianza. Nei giorni scorsi l’aveva fatto anche l’amministrazione comunale.

«Nella giornata dell’11 marzo 2021, il comitato ciVitaVerde, nella figura del suo presidente Fabrizio Cesana, ha sporto denuncia e querela presso i carabinieri forestali nei confronti di chi ha deliberatamente danneggiato il gelso secolare di via Lombardia accanendosi più volte con pala meccanica contro la pianta. I responsabili risultano ad oggi ignoti».

A Carate Brianza, il comitato di cittadini dedicato alla tutela del verde pubblico e privato ha dato un aggiornamento sul caso dell’albero sventrato.

«Certi che il colpevole verrà trovato e punito, profonda rimane la tristezza per quel che si è perso e il rammarico per tutto ciò che negli anni e nei mesi precedenti si poteva fare per proteggere e tutelare il gelso, scongiurando così eventi simili, ed invece non è stato fatto».

