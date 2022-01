Capodanno: un brianzolo ferito alla mano a Milano, 26enne grave a Desio Un brianzolo, originario di Desio, ferito a una mano nella notte dell’ultimo dell’anno a Milano nei festeggiamenti dell’ultimo dell’anno. Un uomo di 26 anni è stato soccorso in codice rosso a Desio.

Un brianzolo, originario di Desio, ferito a una mano nella notte dell’ultimo dell’anno a Milano nei festeggiamenti dell’ultimo dell’anno. È una delle quattro persone soccorse e segnalate dalla Questura. Il 23enne intorno alla 1.20 e un 72enne milanese (alle 1.05) sono stati dimessi dall’ospedale Fatebenefratelli, rispettivamente con 10 e 20 giorni di prognosi, per ferite alla mano sinistra procurate mentre armeggiavano delle pistole scacciacani.

Un uomo di 26 anni è stato soccorso in codice rosso a Desio, in Matteotti intorno alle 3, per quella che è stata segnalata dall’Agenzia regionale emergenza urgenza come una ferita da arma bianca. È stato ricoverato all’ospedale San Gerardo.

