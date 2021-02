CESANO MULTA FIBER foto archivio lavori in centro (Foto by Cristina Marzorati)

Cantiere mobile per la fibra chiude la strada senza autorizzazione: multa da 800 euro Multa da capogiro per la società appaltatrice che sta posando la fibra ottica in Brianza per conto di Open Fiber: a inizio settimana a Cesano Maderno ha chiuso la strada per tre ore senza autorizzazione. Super multa della polizia locale.

Multa da capogiro per la società appaltatrice che sta posando la fibra ottica in Brianza per conto di Open Fiber. A inizio settimana in via Borromeo, in centro a Cesano Maderno all’altezza di piazza Procaccini, gli operai hanno occupato l’intera sede stradale chiudendo una delle principali arterie cittadine dalle 6 alle 9 del mattino. Un blocco non autorizzato: era consentito lavorare solo a margine strada assicurando sempre lo scorrere del traffico.

Gli agenti della polizia locale intervenuti hanno spiccato una contravvenzione da 866 euro, importo che scende a 606 euro se pagato entro 5 giorni.

