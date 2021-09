Cani da ricerca e soccorso: dimostrazione con gli alpini a Triuggio A Triuggio il locale Gruppo alpini organizza per domenica 26 settembre una dimostrazione con cani da ricerca e soccorso.

Una dimostrazione con cani da ricerca e soccorso. La organizza il Gruppo alpini Tregasio domenica 26 settembre in occasione del 67esimo anniversario di fondazione. Alle 10.30 in via Cascina Gianfranco a Tregasio l’alzabandiera, alle 11 la dimostrazione con l’organizzazione di Protezione Civile “The Rescue Dog”. Alla fine dell’esercitazione aperitivo conviviale per tutti i partecipanti.

