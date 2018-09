Cancro Primo Aiuto: partita l’ottava edizione della Santiago in rosa, il saluto da Briosco

Cinque donne (Barbara Besana, Stefania Bonomi, Sabrina Fanchini, Valentina Pedranzini e Daniela Zotti), affiancate due accompagnatori (Maurilio Alessi ed Elio Pedrazzi), pedaleranno per oltre 900 km per raccogliere fondi a favore dell’associazione Cancro Primo Aiuto: si tratta della ottava edizione della manifestazione Santiago in rosa partita domenica 30 settembre.