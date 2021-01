Cancello pericolante in via Magenta a Seregno: arrivano i vigili del fuoco Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per un cancello pericolante in via Magenta a Seregno.

Un cancello pericolante, che rischiava di schiantarsi sul marciapiede. Un rischio enorme per le persone in transito nella zona in questa prima domenica di zona arancione. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco in via Magenta a Seregno per mettere in sicurezza il pesante cancello di ferro del civico 27 che rischiava di rompersi definitivamente e crollare a terra: a causa della rottura del cardine superiore, infatti, l’anta destra del portone è rimasta per diverso tempo sospesa nel vuoto, penzolante.

Vigili del fuoco e Polizia locale davanti al cancello pericolante

È stato poi il proprietario dell’azienda che si trova subito dietro il cancello a essersi accorto del problema e ad allertare i soccorsi. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il cancello con delle corde mentre gli uomini del Comune, arrivati sul posto insieme alla Polizia locale, hanno cintato l’area con delle transenne.

Il cardine rotto e il cancello pericolante

