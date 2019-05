Camion fuori strada sulla Statale 36 all’altezza di Briosco: corsia chiusa e lunghe code Disagi sulla Statale 36 Valassina nel pomeriggio di venerdì 31 maggio a causa di un mezzo pesante finito fuori strada all’altezza di Briosco, in direzione Nord. Sul posto presenti mezzi dell’Anas e della Polizia stradale di Seregno in attesa dell’arrivo del soccorso stradale per recuperare il mezzo.

Disagi sulla Statale 36 Valassina nel pomeriggio di venerdì 31 maggio a causa di un mezzo pesante finito fuori strada all’altezza di Briosco, in direzione Nord. Sul posto presenti mezzi dell’Anas e della Polizia stradale di Seregno in attesa dell’arrivo del soccorso stradale per recuperare il mezzo, un’operazione che richiederà tempo. Nel frattempo si sono formate lunghe code fino a Giussano in quanto una corsia di marcia è stata temporaneamente chiusa per permettere i soccorsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA