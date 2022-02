Calcio, insulti razzisti a un giocatore del Renate: squalificato per due mesi l’allenatore della Pro Vercelli Franco Lerda, allenatore della Pro Vercelli, è stato squalificato per due mesi per aver apostrofato, in maniera razzista, un giocatore del Renate in occasione della partita tra le due squadre di domenica 20 febbraio.

Insulti razzisti a un giocatore dell’AC Renate. Squalificato l’allenatore della squadra avversaria. Domenica 20 febbraio il club brianzolo ha giocato a Vercelli per la 28esima giornata di campionato di Serie C. La sfida si è chiusa con un pareggio e con una squalifica per oltre due mesi, fino al prossimo 28 aprile, per Franco Lerda allenatore della Pro Vercelli. Lunedì 21 il giudice sportivo di Serie C ha così motivato la decisione: «Per avere, al 35esimo minuto del primo tempo, tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario proferendo nei confronti del predetto un epiteto comportante offesa e discriminazione per motivi di razza». L’epiteto in questione era rivolto a Mohamed Amine Chakir. Nato a Guastalla il 29 ottobre 2000 da genitori marocchini Chakir ha firmato con l’Ac Renate ad agosto 2021. È una seconda punta cresciuta nel vivaio della Reggiana.

«Abbiamo lasciato che la Procura federale svolgesse il suo lavoro - ha sottolineato l’addetto stampa dell’Ac Renate, Fabio Mariani –. Esprimiamo la massima vicinanza al nostro ragazzo e andiamo avanti sperando che certe cose non succedano più». La Pro Vercelli ha invece annunciato che presenterà ricorso contro il provvedimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA