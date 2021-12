Cade e i colleghi danno l’allarme, anche l’elisoccorso a Carate Brianza per un uomo di 48 anni È atterrato anche l’elisoccorso a Carate Brianza nella giornata di lunedì 13 dicembre per portare soccorso a un uomo vittima di una caduta.

È atterrato anche l’elisoccorso a Carate Brianza nella giornata di lunedì 13 dicembre per portare soccorso a un uomo vittima di una caduta. È successo intorno a mezzogiorno in un cantiere di via Battaglia, nella zona dell’ospedale. I colleghi hanno dato l’allarme quando hanno visto cadere l’uomo, 48 anni, forse a seguito di un malore. I soccorsi si sono attivati in codice giallo, sul posto l’elisoccorso da Milano e l’ambulanza di Besana in Brianza.

L’elisoccorso è atterrato nella zona della rotonda di via Mosé Bianchi e l’equipaggio è stato trasportato dai carabinieri. Dopo le valutazioni del caso il ferito è stato accompagnato in codice verde all’ospedale di Desio. L’evento è stato rilevato dalla polizia locale.

