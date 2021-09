Burago di Molgora, si dimette l’assessore Tasovac: «Motivazioni politiche, non ci sono più le condizioni per continuare» Consigliere di maggioranza e assessore alle politiche giovanili, comunicazione e informazione ha spiegato la decisione durante il consiglio comunale. Al suo posto nell’assise entrata Giovanna Oggioni.

«Ritengo non esistano più le condizioni per poter esercitare tranquillamente e in piena autonomia le funzioni a me demandate essendo venute a mancare, purtroppo ad oggi, le basi per una serena collaborazione e condivisione di un’obiettivo comune» queste le parole con cui Paulina Tasovac - ormai ex consigliere di maggioranza e assessore alle politiche giovanili, comunicazione e informazione - ha spiegato la decisione di dimettersi dal proprio incarico.

Le motivazioni sono state lette dalla stessa Tasovac prima dell’inizio dei lavori del consiglio comunale di martedì 7 settembre: «Le motivazioni delle mie dimissioni sono strettamente politiche, non condivido e non mi riconosco più nell’azione politico-amministrativa proposta, che non ritengo più essere in sintonia con quanto proposto all’inizio della delega a me affidata e da me accolta con moltissimo entusiasmo - ha spiegato - Ad oggi ritengo non ci sia modo di poter lavorare bene per Burago come la mia passione, il mio cuore e la mia testa mi indicano. In una complessa macchina comunale, ai tempi del Coronavirus, servono dinamicità, tempestività e prontezza di riflessi; allo stesso modo serve ritagliarsi del tempo per fermarsi e poter fare una corretta analisi, poter dialogare insieme per trovare nuove soluzioni a problemi che da tempo rimangono accantonati senza risposta».

La Tasovac si è detta comunque orgogliosa di quanto fatto in questi anni: «Tutta l’attività del mio assessorato è stata condotta con il massimo impegno, disponibilità, buon senso, trasparenza e dedizione, convinta che solo in questo modo si possa e si debba agire nei confronti della nostra comunità per poter lavorare con l’unico obiettivo di fare del bene per la nostra Burago. Il tempo è ciò che di più prezioso abbiamo e dedicarlo alla carica a me affidata è stato un onore e, ad oggi, lo ritengo il miglior investimento in termine di acquisizione di competenze ed esperienza».

La Tasovac ha chiuso il suo intervento ringraziando i dipendenti comunali e tutta la comunità buraghese: «L’impegno è stato costante e di un certo spessore sia in termini personali che professionali, mi ha dato la possibilità di crescere e di poter conoscere ancora di più il territorio, di toccare con mano l’importante macchina comunale ma soprattutto mi ha consentito di conoscere persone di altissimo livello professionale e di grande umanità durante il mio percorso. - ha proseguito -. Un ringraziamento va a tutti i cittadini, alle associazioni e ai commercianti che hanno creduto nel mio operato e che anche nel difficile contesto pandemico hanno dimostrato immenso rispetto e un grande spirito di comunità ed aggregazione. Burago è bella, forte e speciale».

«Ringrazio Paulina Tasovac per l’impegno e la determinazione con cui ha svolto il suo compito- le parole del primo cittadino Angelo Mandelli -. Spero, ma ne sono convinto, che questa esperienza le possa esserle veramente utile in futuro e un beneficio per la vita personale e lavorativa».

Ad entrare in consiglio al posto dell’ex assessore è stata Giovanna Oggioni, già consigliere comunale dal 2015 al 2019.

