Buoni spesa per famiglie in difficoltà a Caponago: come presentare le domande Fino ad oggi il comune ha accolto positivamente 20 domande elargendo un totale 708 buoni del valore di 14.610 euro. Il contributo va da un minimo di 120 euro per il primo o unico componente a un massimo di 600 euro per nucleo famigliare.

A Caponago prosegue la distribuzione dei buoni spesa, con un secondo giro di assegnazioni. Il buono consiste in un contributo una tantum commisurato al numero di componenti del nucleo familiare e determinato e va da un importo di 120 euro per il primo o unico componente del nucleo famigliare e di 80 euro per gli ulteriori componenti fino a un massimo di 600 euro per nucleo famigliare.

Possono farne richiesta i cittadini che si trovano in uno stato di difficoltà economica comprovata e causata dall’emergenza sanitaria. I buoni spesa sono personali e utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità

Il modulo per la domanda è scaricabile dal sito istituzionale dell’ente www.comune.caponago.mb.it o è reperibile in formato cartacea presso l’ufficio protocollo in via Roma 40, previo appuntamento telefonico (02 959698200). Deve essere sottoscritta e inviata mezzo mail all’indirizzo [email protected] accompagnata da copia della carta di identità e degli ulteriori documenti utili alla gestione della domanda (scansione/foto da cellulare). Chi non dispone di alcun indirizzo mail può consegnare la domanda all’ufficio protocollo sempre su appuntamento telefonico (02 959698200).

Fino ad oggi il comune ha accolto positivamente 20 domande elargendo un totale 708 buoni del valore di 14.610 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA