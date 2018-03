Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Brugherio, tiene il cane legato al freddo e sotto la pioggia: denunciato Ha tenuto il suo cane di razza Bull Terrier all’esterno dell’abitazione, a Brugherio, legato con una catena corta ed esposto alle intemperie. Per questo un 41enne è stato denunciato per maltrattamento di animale.

Ha tenuto il suo cane di razza Bull Terrier all’esterno dell’abitazione, a Brugherio, legato con una catena corta, quindi con pochissimi margini di movimento, ed esposto alle intemperie tanto che i residenti che hanno dato l’allarme al 112 hanno riferito ai carabinieri che l’animale era tremante e visibilmente sofferente.

I militari della locale stazione sono prontamente intervenuti e hanno denunciato in stato di libertà il proprietario, un 41enne, per maltrattamento di animale, mentre il cane è stato sottoposto a sequestro e affidato al canile di Monza dove versa ora in buono stato di salute.

