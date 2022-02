Brugherio, spacciatore preso al “ponticello”con l’hashish. A casa 1400 euro e un quaderno per la contabilità I carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di alcuni residenti che notavano movimenti sospetti in una zona frequentata dai ragazzi, soprattutto dopo la scuola. Il 22enne aveva con sè una decina di grammi. In un box nella sua abitazione ce n’erano altri 183 grammi

Si sono avvicinati per un controllo a una compagnia di ragazzi che stazionava al “ponticello” di Brugherio. E hanno notato che cercava di nascondere qualcosa nella tasca e poi di gettarlo nel canale. Per questo i carabinieri si sono insospettiti, hanno cercato di capire cosa stava facendo. Nella bustina che stava nascondendo aveva 5 grammi di hashish e addosso ne aveva altri 4 grammi.

Per un giovane di 22 anni, incensurato, sono cominciati i guai. A casa sua, in un box, i militari della compagnia di Monza hanno rinvenuto altri 183 grammi di hashish in panetti, un bilancino, 1400 euro in contanti e anche un quaderno per tenere la contabilità.

Il piccolo spacciatore è stato arrestato. Provvedimento che è stato confermato e ha portato all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I carabinieri stavano controllando la zona perchè allertati dai residenti che avevano notato un via vai sospetto, segnalandolo alla locale stazione dei carabinieri. Il luogo è un ritrovo di giovani, soprattutto dopo l’orario scolastico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA