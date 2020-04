Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by archivio/Fabrizio Radaelli)

Una pattuglia di carabinieri di Brugherio (Foto by archivio/Fabrizio Radaelli)

Brugherio: ragazzini si danno appuntamento con il pusher ai giardinetti, beccati dai carabinieri Non è andata bene a tre ragazzini che si sono dati appuntamento con il pusher di quartiere ai giardinetti di quartiere, a Brugherio: sorpresi dai carabinieri che hanno denunciato lo spacciatore e multato gli altri.

Si danno appuntamento ai giardinetti del quartiere per comprare droga, ma passano i carabinieri. E così tre ragazzi si sono visti multare per essere usciti di casa senza motivo giustificato e un italiano, poco più che ventenne, è stato denunciato per spaccio di droga. È successo a Brugherio nel pomeriggio di venerdì 3 aprile, quando i militari sono passati a fianco di un’area verde nella periferia di Brugherio e lì hanno notato quattro ragazzi riuniti, giovanissimi e residenti nella zona.

Al controllo i carabinieri hanno capito che si trattava di un appuntamento tra pusher (che abita nello stesso quartiere) e consumatori per passare un pomeriggio diverso da quelli della quarantena nazionale con un po’ di marijuana: non è andata bene.

