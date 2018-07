Brugherio: l’ex calciatore La Rosa non era morto quando è stato messo nei bidoni di acido

Andrea La Rosa non è morto per le ferite ma per i fumi dell’acido nel bidone in cui era stato messo per scioglierne il corpo: lo dice una nota che riepiloga le indagini sulla morte dell’ex calciatore e dirigente del Brugherio ucciso a novembre 2017.