Brugherio: ladri nel laboratorio della coop sociale Il Brugo

Ladri al Brugo di Brugherio. I carabinieri sono intervenuti martedì, quando dalla cooperativa sociale si sono accorti dell’effrazione. Le indagini sono in corso. I ladri sono entrati negli uffici della onlus in via Moia, dove si trova il Laboratorio Creattiviamoci, forzando una finestra e negli uffici si sono impossessati di un telefono cellulare di servizio e contanti per un valore complessivo di circa 100 euro. Più i danni e l’amarezza di aver perso numerosi contatti utili per le attività. “Non siamo raggiungibili con WhatsApp ma telefonicamente”, fa sapere la coop su facebook.

