(Foto by Valeria Pinoia)

Brugherio chiusura bar forze dell'ordine (Foto by Valeria Pinoia)

Brugherio, i carabinieri chiudono per 15 giorni un bar in centro I carabinieri, su ordine del questore, hanno sospeso per 15 giorni la licenza a un bar in centro a Brugherio. I controlli degli ultimi mesi hanno evidenziato persone pregiudicate tra la clientela e numerose violazioni delle norme anti-Covid.

I controlli delle forze dell’ordine negli ultimi mesi hanno evidenziato troppi clienti del bar in centro a Brugherio con precedenti penali e di polizia e spesso troppo inclini ad abusare di alcol. In più durante il periodo dell’emergenza il locale non ha rispettato le normative anti-Covid mettendo a rischio la salute pubblica.

Per questo i Carabinieri della Stazione di Brugherio nel pomeriggio di lunedì hanno eseguito l’ordine del Questore, un provvedimento di natura preventiva, sospendendo per quindici giorni la licenza al Bar Amici .

Brugherio chiusura bar forze dell'ordine

(Foto by Valeria Pinoia)

