Brugherio: dal 7 giugno piazza Roma chiude al traffico Novità a Brugherio: piazza Roma chiusa al traffico e pedonale 24 ore su 24 e per tutta la settimana da lunedì 7 giugno fino al 3 ottobre.

Piazza Roma a Brugherio chiusa al traffico e pedonale 24 ore su 24 e per tutta la settimana da lunedì 7 giugno fino al 3 ottobre. Lo ha comunicato il sindaco Marco Troiano rinnovando un provvedimento preso fin dall’inizio del mandato, ma che fa un passo avanti rispetto alle chiusure solo serali e nei weekend.

“ Sono almeno tre le ragioni che ci hanno spinto a decidere per questa sperimentazione, che durerà fino al prossimo 3 ottobre - spiega il sindaco - rendere disponibile uno spazio importante della nostra città per l’aggregazione dei cittadini in totale sicurezza, entrando ora in un periodo dove, per effetto dell’evoluzione della pandemia e della campagna di vaccinazione, le misure restrittive verranno meno o saranno di molto alleggerite; rendere disponibile lo spazio alle realtà commerciali presenti in piazza; rendere disponibile una piazza con maggiore sicurezza per tutti, in particolare rivedendo un percorso che porta poi al “budello” e al rischio per pedoni e biciclette che ben conosciamo. Una piazza libera dalle auto dovrà diventare uno spazio per attività, eventi e proposte”.

L’obiettivo è che le attività commerciali si allarghino sulla piazza trovando spazio per tavolini e servizio all’aperto, mentre il Comune prevede di proporre un’estate di attiività ed eventi per tornare a vivere “in sicurezza” la città dopo le restrizioni per l’emergenza sanitaria.

