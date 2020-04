Brugherio: consegna a domicilio la verdura con la cocaina, arrestato un monzese

Giovedì 09 Aprile 2020

Cadavere ritrovato in cantina: a Monza la sentenza di condanna a 22 anni per l’omicidio

Condanna in primo grado per un 45enne: la vittima, Antonio Deiana, fu ammazzato nel 2012 in uno scantinato di Cinisello Balsamo. Per l’imputato è stata ...