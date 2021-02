Brugherio, allenatore si amputa un dito recuperando un pallone Stava recuperando un pallone fuori dall’area di gioco ed è rimasto impigliato con un anello nella recinzione, amputandosi di netto il dito anulare. È successo nel pomeriggio di sabato a Brugherio a un allenatore di calcio.

Incidente cruento nel pomeriggio di sabato 6 febbraio a Brugherio. Al campo sportivo di via San Giovanni Bosco un allenatore di calcio di 45 anni della società All Soccer ha subito l’amputazione del dito anulare. È successo durante l’allenamento della categoria Pulcini. L’uomo stava recuperando il pallone fuori dall’area di gioco. Sembrerebbe essere scivolato ed essersi impigliato con l’anello alla recinzione dell’impianto sportivo. La falange si è staccata di netto ed è rimasta agganciata alla recinzione. Sul posto la pattuglia della polizia locale e l’ambulanza. L’allenatore è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Giuseppe di Milano dove è stato medicato e dove in queste ore i chirurghi stanno provando a riattaccare il dito.

