Bruciata l’auto dell’assessore di Monte Sant’Angelo: la solidarietà del sindaco di Nova Milanese, comune gemellato Anche il sindaco di Nova Milanese ha voluto esprimere la vicinanza della città brianzola a Monte Sant’Angelo, comune gemellato, dopo che ignoti hanno distrutto l’auto dell’assessore al Bilancio del Comune pugliese.

«Esprimiamo la nostra vicinanza a seguito dell’attentato incendiario compiuto nei confronti dell’assessore al Bilancio del Comune di Monte Sant’Angelo, Generoso Rignanese». C’è anche la solidarietà del sindaco di Nova Milanese, Fabrizio Pagani, tra i messaggi di indignazione e vicinanza arrivati all’amministrazione della cittadina in provincia di Foggia, dopo che mani anonime, probabilmente riconducibili alla malavita organizzata pugliese, nella notte hanno dato alle fiamme la macchina dell’assessore Rignanese. Un fatto, non così episodico in quelle zone d’Italia ancora scosse da faide e tensioni criminali, che ha destato grande scalpore anche a Nova Milanese, dove ci sono decine di famiglie originarie di Monte, centro gemellato da anni con Nova e che sul finire dell’anno scorso ha, tra l’altro, inviato in Brianza la statua di San Michele Arcangelo, per la prima volta ospite e protagonista di una celebrazione nella chiesa del centro. Il primo cittadino in nome della cittadinanza novese ha voluto così esprimere pubblicamente lo sconcerto e la vicinanza all’amministrazione di Monte Sant’Angelo turbata da questo vile attentato.

