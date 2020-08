Ribaltamento vettura Briosco via Rossini (Foto by Edoardo Terraneo)

Briosco: ventenne perde il controllo dell’auto e si ribalta Una ragazza di vent’anni domenica sera è stata protagonista di un incidente grave ma per fortuna senza conseguenze serie: ha perso il controllo dell’auto in via Rossini a Briosco e si è ribaltata nel giardino davanti al ristorante Bel Sit.

Se l’è cavata con un grosso spavento ma nessuna grave conseguenza l’automobilista ventenne protagonista di un incidente con ribaltamento domenica sera a Briosco, in via Rossini. La ragazza viaggava sotto la pioggia battente in direzione della Statale 36, prima di una curva ha perso il controllo dell’auto ed è finita carambolando nella aiuola del ristorante Bel Sit, travolgendo le palme e la cancellata. L’allarme è scattato in codice rosso intorno alle 23, sul posto l’ambulanza della Croce bianca di Giussano e i vigili del fuoco di Carate Brianza. Al loro arrivo la ventenne era già uscita dall’abitacolo, è stata accompagnata in codice verde all’ospedale di Desio per accertamenti.

